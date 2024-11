Alors que la nouvelle selon laquelle le Sponsor du championnat national et de l’équipe nationale guinéenne, le Guicopres SA aurait suspendu son contrat de sponsoring avec la Fédération Guinéenne de Football, l’instance a vite réagi et a démenti la nouvelle avant de rassurer…

C’est une grosse épine dans les pieds de la Fédération Guinéenne de Football, qui est sur le point de perdre l’un de ses plus gros soutiens financiers. Il s’agit du Groupe Guicopres engagé avec l’institution qui siège à Teminetaye depuis octobre 2022 et qui rapporte 15.000.000.000 GNF par an.

Selon des informations parues dans la presse guinéenne ce samedi matin, l’entreprise de BTP aurait suspendu son contrat de sponsoring avec la Fédération Guinéenne de Football pour manquements à certaines obligations contractuelles.

Sauf que dans la soirée de ce samedi 2 novembre 2024, la Fédération Guinéenne de Football, à travers un communiqué, soutien que « GUICOPRES continuera à soutenir le football guinéen… » et confirme que « GUICOPRES ne s’est pas retiré du sponsoring et ne saurait le faire pour des raisons évidentes… ».

L’instance rassure que « le Président Directeur Général de Guicopres, Monsieur Kerfalla Camara KPC, a réitéré dans l’après-midi du samedi 02 novembre 2024, sa volonté d’accompagner le football guinéen et a indiqué clairement ne jamais avoir dit qu’il le quittait. Au contraire, il a souhaité que le processus d’échanges sur les grands axes du contrat soit revu en y évitant désormais tout ce qui pourrait entacher la bonne exécution de celui-ci… »

Feu de paille ou véritable problème en approche ? seul le temps nous le dira.