Le comité d’organisation du tout premier concours de couverture médiatique des activités du secteur minier guinéen était devant la presse ce vendredi 03 novembre 2023. L’objectif de cette conférence était de décliner les grandes lignes de ce concours qui se veut pérenne dans le temps.

Thierno Amadou Camara, administrateur général du site d’information Guinee114.com et président du comité d’organisation dudit concours explique que l’objectif premier du concours vise à récompenser les journalistes sur une base plus méritante en abordant un sujet aussi important et complexe que celui du secteur minier qui est vital pour l’économie guinéenne.

«Lorsque vous vous intéressez à l’offre médiatique par semaine ou par mois, vous voyez la part réservée au secteur minier, vous vous rendez compte que c’est un secteur qui n’est pratiquement pas couvert par la presse. L’essentiel des informations sur le secteur minier qui se trouve dans la presse, ce sont des communiqués de presse qui sont rédigés par des services de communication de sociétés minières. Il n’y a que très peu d’informations qui ne sont pas des publireportages, mais véritablement des reportages qui sont dédiés au secteur minier [non], alors que quand on voit la loi de finances et quand on voit le tableau de l’économie nationale, on se rend compte que ce secteur apporte plus que n’importe quel autre à notre économie. Le secteur minier reste le plus grand employeur dans notre pays après l’Etat. Malheureusement, ce secteur-là n’est pas suffisamment couvert par la presse. Donc comment amener la presse à s’intéresser à ce secteur-là ? Nous avons pensé qu’en instituant un prix, un concours annuel qui récompense les productions dans ce sens, nous réussirons à amener petit à petit les confrères de la corporation à s’intéresser au secteur milieu », a-t-il déclaré.

Présent à cette conférence, le président de la Chambre des Mines de Guinée, Ismaël Diakité s’est réjoui de cette initiative inédite qu’il qualifie de pertinente puisqu’elle s’inscrit sur la mise en lumière des réalités véritables du secteur minier au contraire des rumeurs et déclarations populistes qui inondent le contexte guinéen.

«La recherche des voies de professionnalisation des femmes et hommes de média, en particulier des jeunes, par le moyen de l’émulation et de la compétition permettra certainement de constituer une élite véritable et capable de restituer aux parties prenantes du secteur les bénéfices réels ainsi que les entraves causées par l’exploitation des ressources minières. Mieux elle permettra d’intégrer les nouveaux éléments contextuels notamment le développement durable, la transparence et la redevabilité, l’exploitation minière responsable, la question des impacts sur le changement climatique et la transition énergétique et la demande sous-jacente des minéraux critiques », a-t-il souligné.

Le concours récompensera le travail de huit journalistes de toutes les catégories (radios, télé, presse en ligne et presse écrite). Il s’agit pour chaque candidat de soumettre auprès du comité d’organisation un article de presse, un reportage où une enquête. L’ensemble de ces productions qui seront soumises vont être évaluées par un jury qui sera mis en place pour l’occasion et deux journalistes seront primés dans chacune de ces catégories.

«Rassurez-vous que la direction générale de collectivité et le ministre Mory Condé ne feront pas obstacle. Nous sommes partants, c’est sûr que nous allons accompagner ce concours et rassurez-vous qu’on va suivre ce projet de près. C’est un projet excessivement important qui nous aide à voir clair dans le développement et qui appuie le développement. Tout ce qui appuie le développement, nous, on est avec ça. C’est notre mission, c’est la mission du ministre, c’est la mission du MATD », a ajouté Mamadou Saliou Diallo, responsable juridique de la direction générale des communautés locales au ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation.

Les candidats à ce concours auront jusqu’au 31 décembre pour soumettre leurs productions au comité d’organisation.