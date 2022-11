Au nombre de quatre, les lauréats du prix SADEN 2022 ont reçu la première tranche (15 millions Gnf), de leur montant fixé à 30 millions Gnf, offert par l’équipe d’organisation de la quatrième édition du salon des entrepreneurs de Guinée. La remise a été faite ce jeudi 3 novembre, à l’hôtel Kaloum.

Plus de 400 dossiers sur différents secteurs, ont passé une première étape de sélection par le comité SADEN. Ensuite il y a eu un jury qui a été mis en place et qui a permis d’examiner davantage les dossiers et d’organiser les différents pitch. Le troisième cas, c’était la présentation lors du SADEN au mois d’octobre, qui a permis d’identifier les quatre lauréats primés à hauteur de 30 millions chacun. De nos jours, c’est une satisfaction pour l’équipe organisatrice de cette autre édition du salon des entrepreneurs de Guinée.

«Comme vous le savez, le SADEN c’est beaucoup de crédibilités, et ce que nous essayons c’est de soutenir les entrepreneurs et vous avez vu notre événement qui s’est tenu en octobre. Il y avait 4 lauréats au total qui ont bénéficié chacun d’un montant de 30 millions en terme d’accompagnement financier, au-delà de l’accompagnement technique. Aujourd’hui c’était cette cérémonie de remise du premier lot, c’est-à-dire la moitié des fonds (15 millions Gnf) », a expliqué Dr Imi Deen Touré, vice-président du SADEN.

«Nous sommes satisfaits de ces projets qui ont été retenus et nous réitérons notre volonté de les accompagner dans la matérialisation, avec notre partenaire stratégique. Au-delà de l’aspect matériel, il y a une volonté de notre partenaire à soutenir davantage ces projets, à conduire une analyse diligente de tous ces business-plan pour voir dans quelle mesure on peut amplifier à la fois le soutien mais également l’accompagnement technique. Ce que nous demandons aux bénéficiaires, qu’ils sachent que nous attendons de la redevabilité, qu’ils puissent nous expliquer comment ils utilisent ces fonds pour que nous puissions donner le complément, c’est-à-dire les autres 15 millions. Nous les souhaitons une très belle exécution et nous les attendons aussi pour faire le compte rendu de cette première phase. La seconde chose, c’est leurs responsabilités en tant que qu’entrepreneurs, en tant que membres du secteur privé, c’est de continuer à développer leurs activités, de pouvoir embaucher, de pouvoir créer de la valeur à la fois pour eux mais également pour toute l’économie de notre pays », a ajouté monsieur Touré.

Les efforts du SADEN visant à accompagner les entrepreneurs, est salué par l’association des banques en Guinée (APB). Représentant cette structure à cet évènement, Abdoulaye Cissé a fait savoir qu’il s’agit pour eux de voir quels sont les entrepreneurs qui ont des projets banquables, en vue de travailler avec eux.

«On sait que l’entrepreneuriat des jeunes, s’il n’est pas accompagné c’est un peu difficile d’évoluer dedans. C’est raison pour laquelle nous, association professionnelle des banques, afin de promouvoir l’emploi jeune, avons décidé de venir s’enquérir des réalités, prendre les projets, essayer de voir comment nous pouvons aider les entrepreneurs à se formaliser, à grandir et à octroyer des emplois autour de nous. L’association des professionnels des banques se trouve très satisfaite du Saden. Je profite pour remercier les organisateurs, encourager et féliciter les lauréats », a-t-il dit.

Zeinab Diallo, patronne de l’entreprise ‘’Zeina Cacao’’, lauréate du prix SADEN 2022, a affirmé qu’au-delà de l’argent obtenu, l’évènement (Salon des entrepreneurs), a permis aux participants d’avoir une très grosse visibilité.

«Depuis que j’ai eu ce prix, je ne dirai pas qu’on n’a eu une augmentation de la vente mais la visibilité a augmenté. Nous avons été contactés en France pour assister au Salon International du chocolat. Vu que c’était trop serré, nous n’avons pas pu y aller, mais l’année prochaine nous allons participer. Ce sont les débouchés directs du Saden. Nous sommes en Guinée, mais cela nous a permis d’être plus connus. Nous allons vendre plus, grâce à cette notoriété. Nous avons eu plus de l’argent. J’en suis fière et honorée. Merci beaucoup à Saden. Je dirai aux entrepreneurs de ne pas hésiter de venir vers le Saden. Même si tu ne gagnes pas le prix, tu apprends beaucoup : à communiquer, à mieux comprendre ton projet et tu as une crédibilité en face de la population, des clients », a exprimé cette lauréate.