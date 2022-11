Pour des faits présumés de «corruption, enrichissement illicite, blanchiment d’argent, faux et usage de faux en écriture publique, détournement de deniers publics et complicité», le garde des sceaux, a enjoint les deux procureurs généraux (Conakry et Kankan) d’engager et de faire engager des poursuites judiciaires contre l’ancien president Alpha Condé, et certains de ses ministres et plusieurs hauts cadres.

Ce sont au total 188 cadres de l’Etat qui sont dans le viseur de cette décision, dont l’ancien Premier ministre Dr Ibrahima Kassory et Mohamed Lamine Condé, l’ex chargé de missions de la présidence.

Le ministre Charles Wright a fait savoir dans son document adressé aux procureurs, que c’est sur la base «des présomptions graves et concordantes de corruption, d’enrichissement illicite, de blanchiment d’argent, de faux et usage de faux en écriture publique, de détournement de deniers publics y compris la complicité que les comptes des personnes mises en cause ont été gelés pour éviter toute dissimilation des preuves financières qui peut être préjudiciable aux procédures d’enquête, d’instruction et de jugement.»

Le garde des sceaux estime qu’il est «impératif» d’ouvrir des enquêtes judiciaires pour élucider l’origine des fonds de ces différents comptes sans que cela ne porte préjudice au dégel lorsqu’il sera établi de manière contradictoire que ces comptes sont exempts de toutes présomptions d’enrichissement illicite, de détournement de deniers publics au détriment du peuple de Guinée qui subit des conséquences néfastes de pauvreté, de chômage notamment.