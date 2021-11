Les 56 institutions d’enseignement supérieur ont ouvert leurs portes lundi, 1er novembre 2021. Les responsables ont à cet effet, mis tout en place toutes les dispositions pour une rentrée universitaire réussie comme l’a recommandé le département de tutelle. C’est le cas de l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia.

Dans ce centre de formation des hommes de médias, toutes les dispositions nécessaires ont été prises pour la reprise effective des cours pour certains, et un bon début pour les nouveaux étudiants orientés là, d’après la Directrice générale.

Parlant du personnel d’encadrement au abord, elle a rassuré que tous les enseignants programmés ont répondu. « Mais chez les étudiants on n’était pas à plus de 20% le premier jour. Les étudiants guinéens ont une habitude. C’est de dire que le jour de l’ouverture n’est jamais le jour des cours. Il faut se promener un peu. Il faut se donner un surplus d’une semaine. Il faut demander à ceux qui sont venus quels sont les changements intervenus. Mais les cours ont effectivement lieu ici et aujourd’hui (mardi, 2e jour, Ndlr), les étudiants sont venus nombreux », a signalé Professeur Djénabou Barry.

Poursuivant, la Directrice général de l’ISIC a souligné qu’il n’y a pas eu de dispositions nouvelles. « C’est un enchaînement de faits. Le contexte n’a pas encore changé. L’année dernière, c’était les mêmes dispositions qui ont été prises dans le contexte du Covid-19. La première de chose, c’est le respect des mesures barrières et toutes les mesures préventives du Covid. Il faut dire que nous avons reçu des kits que le président de la République nous a donnés. Nous avons reçu des bavettes et d’autres qui nous restaient depuis l’année dernière. Nous avons sensibilisé aussi les étudiants et les enseignants. Il y a eu aussi l’ouverture et l’équipement du restaurant et l’ouverture et l’équipement de l’infirmerie », a-t-elle répondu.

2SOW