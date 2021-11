Ces deux corps non identifiés ont été découverts dans deux zones différentes. Le premier a été retrouvé sous le pont entre Lansanaya Barrage et Tassana (commune de Matoto), et le second, sous un autre pont, non loin du premier, dans la matinée de ce mercredi 3 novembre 2021.

Ces découvertes sont faites par des usagers de cette voie. Du coup, la zone a été envahie par nombreux passants qui avaient la curiosité d’identifier les personnes couchées là. Le corps sous le pont, non loin de Lansanaya Barrage, est celui d’un jeune, portant une chemise Lacoste et une culotte. Sur son corps, le sang était visible au niveau de l’oreille droite. Ce qui fait dire aux observateurs qu’il s’agit d’une agression sur cet individu.

De l’autre côté, l’homme retrouvé dans le marigot, sous le pont menant à Tassana, serait un malade mental. Il serait aperçu dans ce quartier il y a près d’une semaine, avant d’être retrouvé de nouveau sans vie ce matin. Cette information nous a été donnée par un jeune habitant des lieux.

La police technique et scientifique, la gendarmerie et la police routière étaient dans la zone pour procéder à l’autopsie du corps et la sécurisation de l’espace.