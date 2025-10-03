Coup de théâtre à quelques semaines du tirage au sort du Mondial 2026. Les autorités américaines ont refusé l’entrée sur leur territoire à plusieurs représentants de la Fédération iranienne de football (FFI), a révélé son porte-parole Amir-Mehdi Alawi, cité par rtbf.be

Parmi les personnes concernées figurent le président de la Fédération de football de la République Islamique d’Iran (FFIRI), Mehdi Taj, le sélectionneur national Amir Ghalenoei ainsi que sept autres responsables de la fédération.

La FFI entend désormais solliciter l’intervention du président de la FIFA, Gianni Infantino, dans l’espoir de faire infléchir la décision. « Nous espérons que cette interdiction sera levée dans les deux prochaines semaines », a insisté le porte-parole.

Le tirage au sort se tiendra le 5 décembre à Washington. Pour rappel, les États-Unis coorganisent la compétition avec le Canada et le Mexique. Mais le contexte politique pèse lourd : en juin dernier, le président américain Donald Trump a interdit l’accès au territoire à des ressortissants de 12 pays, dont l’Iran. Le décret prévoit toutefois des exemptions pour les sportifs, entraîneurs et membres de staff participant à la Coupe du monde 2026 et aux Jeux olympiques de Los Angeles en 2028.

Selon plusieurs experts, les joueurs et l’encadrement de l’équipe nationale d’Iran — déjà qualifiée pour le tournoi — devraient donc être épargnés. En revanche, la situation reste plus délicate pour certains dirigeants de la FFI et surtout pour les supporters. D’où l’espoir, côté iranien, de voir les rencontres de la sélection disputées au Canada ou au Mexique plutôt qu’aux États-Unis.