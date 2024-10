Le leader de l’Union des forces républicaines (UFR), Sidya Touré, s’est exprimé sur son éventuel retour en Guinée, soulignant que les conditions sécuritaires actuelles ne lui permettent pas de rentrer.

Interrogé par la chaîne allemande Deutsche Welle (DW) sur la date de son retour, l’ancien Premier ministre a répondu : « Je n’en sais rien, puisque je n’ai plus de maison en Guinée. Donc, pour le moment, nous attendons de savoir quelles sont les dispositions prises pour que nous puissions être en sécurité chez nous. »

Contrairement à d’autres figures politiques telles que Cellou Dalein Diallo, qui font face à des poursuites judiciaires, Sidya Touré ne fait l’objet d’aucune procédure judiciaire. Cependant, il a critiqué l’évolution brutale de la situation politique en Guinée. Il a rappelé qu’il avait initialement salué la prise de pouvoir du CNRD après la chute d’Alpha Condé.

« C’est assez malheureux, parce que nous avons applaudi l’arrivée de ces jeunes gens qui remplaçaient le régime des kleptocrates et d’incompétents qu’Alpha Condé avait mis à la tête du pays. Donc, on avait applaudi à l’époque et je n’ai pratiquement pas compris comment les choses ont pu tourner aussi brutalement », a-t-il déclaré, exprimant son regret quant à la gestion de la transition, qu’il estime contraire aux attentes initiales.