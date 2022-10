Contrairement à certains acteurs des forces vives de la nation, le président du parti UPG note des avancées enregistrées ces derniers jours dans le cadre du démarrage du dialogue inter-guinéen.

Ces avancées se traduisent selon Jacques Gbonimy, par la mise en place par le premier ministre d’un groupe des facilitateurs nationaux et la nomination des membres de ce groupe: « C’est une avancée pour le dialogue, les trois dames qui ont été nommé maîtrisent les questions du dialogue. Je pense qu’avec leurs expériences ont peut espérer que le dialogue va s’ouvrir. »

Jacques Gbonimy invite la classe politique à répondre favorablement à l’appel au dialogue lancé par le gouvernement.

Au CNRD, le leader politique recommande plus d’effort en vue de rassurer l’ensemble des acteurs concernés par le dialogue: « Maintenant qu’il y a des tentatives pour aller au dialogue allons autour de la table et posons nos préalables là-bas. Dans la gestion des affaires d’État c’est la confiance, je pense qu’un effort doit être fait au niveau du CNRD pour rassurer tous les acteurs parce que c’est quand-même difficile de vouloir aller à un dialogue sans compter sur l’application des résolutions de ce dialogue là. Un dialogue abouti toujours à la signature des résolutions, il faut que les gens soient rassurés que le dialogue va être serein, inclusif et que tout le monde s’implique. »

Le leader de l’UPG invite personnellement le premier ministre Dr Bernard Goumou à faire le pas vers les acteurs qui sont toujours sceptiques. Car selon lui, « un dialogue ce n’est pas que ce qui se fait autour de la table. C’est aussi les coulisses et les couloirs du dialogue. Le premier ministre doit prendre son bâton de pèlerin pour aller convaincre tout le monde à venir autour de la table. »