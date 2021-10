La date du 02 octobre « n’est plus un jour de fête heureuse ». C’est ce qu’a affirmé le président de l’UFDG à l’occasion de l’assemblée générale virtuelle de son parti le samedi 2 octobre 2021. Même avec la libération de son siège par le CNRD, Cellou Dalein Diallo a décidé de continuer ses rencontres hebdomadaires sur les réseaux sociaux.

« Le 2 octobre 2021 est le 63ème anniversaire de l’indépendance de notre cher pays, la Guinée. C’est un jour de commémoration de notre libération qui marque aussi le début de la fin du colonialisme en Afrique. C’est un jour de fierté pour tous les Guinéens pour avoir choisi de recouvrer notre souveraineté et d’être le peuple pionnier des indépendances africaines. Le 2 octobre n’est plus un jour de fête heureuse. Le sang, les larmes et la misère se sont installés dans le quotidien des Guinéens», regrette Cellou Dalein Diallo.

Pour le président de l’UFDG, depuis l’accession de la Guinée à l’indépendance, les citoyens ont subi énormément de douleurs ineffaçables et inoubliables: «Leur mémoire collective souffre de grandes douleurs avec le pogrom de 1985, les violences ineffables lors de la manifestation de septembre 2009, les exactions innommables et de tous ordres à N’Zérékoré et ailleurs dans le pays qui ont eu cours tout au long de la gouvernance d’Alpha Condé. La survenance des pandémies Ebola et Covid s’est ajoutée aux malheurs de la population et a renforcé sa détresse. Et depuis deux ans, il y a eu tant d’hommes morts, de vies brisées, de biens détruits pour défendre la liberté et l’Etat de droit dans notre pays face à l’indignité d’une nouvelle constitution contestée, d’une assemblée législative qui n’est pas le miroir de la nation, d’un président de la République par effraction, pour un 3ème mandat illégal et illégitime ».