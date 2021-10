Un mois après le coup d’État qui renversé le régime d’Alpha Condé, la Guinée n’a toujours pas son Premier ministre. Depuis que la concertation a commencé avec tous les acteurs des forces vives de la nation, plusieurs propositions de Premier ministre ont été faites. Mais le président de la transition, dans son adresse à la nation vendredi 1er Octobre 2021, a promis de nommer un Premier ministre dans les jours qui suivent.

Pour l’ancienne députée de la huitième législature, Hawa Binta Diallo, le chef de l’État doit choisir une femme comme Première ministre. A l’en croire, la gestion de la femme est toujours bonne. C’est pourquoi, la militante de l’UFDG plaide pour la nomination de l’ancienne ministre de l’Éducation nationale Hadja Aïcha Bah comme Première première pour conduire la transition: « Je choisirai la Première ministre. Il y a déjà des propositions. On parlait de beaucoup de femmes qui sont là, et qui peuvent vraiment nous représenter valablement. Parce qu’on a vu lorsque Hadja Aïcha Bah a été nommée ministre de l’Éducation nationale. Des résultats qu’on a obtenus, jusqu’à présent on n’a pas pu avoir ces mêmes résultats. Donc Hadja Aïcha Bah Première ministre, je crois que la Guinée ira mieux. Parce qu’elle n’est pas corruptible. Elle est vraiment exigeante par rapport à tout ce qu’elle va dire. Donc, elle n’est pas aussi gourmande pour dire qu’elle va chercher de l’argent».

Plus loin, cette enseignante reste persuadée que non seulement la gestion de la couche féminine a été toujours bonne, mais également elle n’aime pas de conflit: « Vous ne verrez jamais une femme s’endetter. Si elle s’endette, et ça dure un peu, la femme va se cacher pour ne pas voir la personne qu’elle doit jusqu’à ce qu’elle puisse trouver à payer la dette. Si c’est l’homme, il va te convoquer à la gendarmerie ou la police pour dire ceci ou cela. Donc la gestion de la femme est toujours bonne».

Il faut rappeler que dans la charte de la transition, il est dit 30% des membres du CNT doivent être accordés aux femmes. Le sera-t-il pour le gouvernement?