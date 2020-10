En tournée dans la région de la moyenne-Guinée, fief du principal opposant Cellou Dalein Diallo, le cortège du Premier ministre Kassory Fofana, par ailleurs Directeur de campagne du RPG Arc-en-ciel a été victime d’attaque à la sortie du stade Saifoulaye Diallo de Labé. Les mêmes violences se sont poursuivis également dans la ville de Dalaba où l’équipe de campagne du parti au pouvoir n’a pas pu tenir son meeting.

L’Union des Forces Démocratique de Guinée (UFDG), à travers son président condamne les violences enregistrées dans cette région et demande aux autorités de diligenter une enquête pour identifier les auteurs.

Par ailleurs, Cellou Dalein Diallo, candidat au scrutin présidentiel du 18 octobre prochain invite les acteurs politiques et les citoyens à faire preuve de retenue pendant cette période de campagne.

« Je déplore les attaques dont le cortège du Premier Ministre Kassory Fofana a fait l’objet à Labé et à Dalaba lors de sa récente tournée en moyenne Guinée.

L’UFDG condamne fermement ces violences et exhorte les autorités locales à tout mettre en œuvre pour identifier et traduire leurs auteurs devant les tribunaux.

J’invite les acteurs politiques et tous les citoyens à faire preuve de retenue et de responsabilité pendant cette campagne électorale en s’abstenant de toute violence physique ou verbale et en évitant surtout tout discours de haine à relent ethnique », peut-on lire sur la page Facebook de Cellou Dalein Diallo.