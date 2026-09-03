Baccalauréat 2026 : 52,41 % de réussite à l’issue du rattrapage

La Direction générale des examens, contrôle scolaire, concours et passerelles (DGECS-CP) a publié les résultats statistiques nationaux du Baccalauréat unique, session de rattrapage 2026. Les données font état d’un taux global de réussite de 52,41 % chez les candidats toutes catégories confondues.

Selon le tableau officiel, 30 099 candidats étaient inscrits aux différentes options du baccalauréat, dont 20 763 candidats de sexe masculin et 9 336 de sexe féminin. Parmi eux, 29 017 candidats ont effectivement composé, soit 20 004 garçons et 9 013 filles.

Au terme des épreuves de rattrapage, 15 491 candidats ont été déclarés admis, dont 10 484 garçons et 5 007 filles. Le taux de réussite atteint ainsi 52,41 % chez les garçons contre 55,55 % chez les filles.

Dans le détail, l’option Sciences expérimentales (SE) enregistre un taux de réussite de 57,68 % chez les garçons et 61,20 % chez les filles. En Sciences mathématiques (SM), le taux s’établit à 40,84 % chez les garçons et 42,39 % chez les filles.

Pour l’option Sciences sociales (SS), les résultats affichent 57,05 % de réussite chez les garçons et 58,34 % chez les filles. Les options SS-FA et SE-FA enregistrent respectivement des taux globaux de réussite de 29,06 % et 55,56 % chez les garçons, contre 32,74 % et 66,67 % chez les filles.

Ces résultats viennent ainsi compléter ceux de la session ordinaire et permettent de dresser le bilan statistique national du baccalauréat pour cette session de rattrapage.

Le tableau statistique ainsi que les résultats ont été publié à Conakry le 03 septembre 2026 et signé par Mamady 49 Keïta, Directeur général de la DGECS-CP.

À retenir :

29 017 candidats ont composé ;

15 491 candidats sont admis ;

52,41 % de réussite chez les garçons ;

55,55 % chez les filles ;

52,41 % de réussite pour l’ensemble selon le tableau officiel.

Rappelons que les admis de cette session seront exclusivement orientés vers les écoles professionnelles pour la poursuite de leur formation.