Ce lundi 2 septembre 2024, lors d’une plénière au Conseil National de la Transition (CNT), Mory Condé, ministre de l’Habitat et représentant du ministre des Infrastructures, a annoncé que le Comité National du Rassemblement pour le Développement (CNRD) a bitumé plus de 800 km de routes depuis son arrivée au pouvoir en septembre 2021.

En défendant la modification de la Loi L2000/020/AN du 23 novembre 2000, qui régit le péage et le pesage-péage, au nom de son homologue du département des Infrastructures, Mory Condé a souligné que « depuis le 5 septembre 2021, marquant la prise de responsabilité des forces de défense et de sécurité, nous sommes à plus de 800 km, voire 1 000 km de routes bitumées dans le pays. »

Il a ensuite rappelé les défis financiers persistants liés à l’entretien routier, en précisant que les ressources disponibles à travers le Fonds d’Entretien Routier, financé par une taxe sur le carburant, « sont nettement en deçà des besoins actuels de financement de l’entretien routier. »

Face à cette situation, le ministère a proposé la révision de la Loi L2000/020/AN du 23 novembre 2000 pour l’adapter au contexte socio-économique actuel de la Guinée. Mory Condé a insisté sur l’importance de « sortir du domaine de la loi, la fixation des tarifs de redevances des postes de péage et de pesage-péage » et de les fixer désormais par voie réglementaire, via un arrêté conjoint des ministres concernés.

Cette révision est, selon Mory Condé, essentielle pour « assurer la protection du patrimoine routier national » et alléger les charges budgétaires de l’État, tout en permettant une extension et un entretien efficace du réseau routier guinéen. C’est pourquoi il a exhorté, enfin, les conseillers nationaux à voter en faveur de cette modification.