De retour de ses vacances la semaine dernière, Alpha Condé a repris ses visites inopinées dans les services publics. Il s’est rendu le mardi dernier dans les ministères du Budget, des Finances et de l’Administration du territoire.

Ces visite inopinées d’Alpha Condé dans dans les différents départements ministériels irrite la colère du leader de L’UDIR.

«Quand le président exige des sanctions, ça me laisse perplexe. Maintenant dire que le président passe son temps à aller dans les ministères, je trouve que ce n’est pas une solution. Il faut qu’on inculte chez le guinéen la conscience professionnelle», suggère Bouya Konaté.

Pour l’ex-candidat malheureux de la dernière présidentielle du 18 octobre 2020, lorsqu’un citoyen bénéficie d’un décret présidentiel, il doit être au service du peuple. C’est pourquoi, Bouya Konaté reste persuader que surveiller des pères de famille n’est pas une solution idoine. «Quand ont est débiteur d’un décret, on est au service de l’État, au service des citoyens. On doit être professionnellement apte à être à l’heure et travailler. Parce qu’on est habilité à cela. Ça ne sert à rien d’aller contrôler les gens qui ne sont pas des enfants, des pères de famille conscients de la souffrance que les Guinéens vivent aujourd’hui. On n’a pas besoin de les contrôler. S’ils n’ont pas la conscience professionnelle d’être à l’heure au travail, c’est demandé où les sanctionnés comme la loi le prévoit», a-t-il dit.