En tout cas, c’est ce qui est ressortis dans la communication de la Direction nationale du parti portée par l’ancienne ministre des sports, Domani Doré lors de l’Assemblée générale hebdomadaire du Rpg arc-en-ciel tenue le samedi, 2 juillet 2022, à son siège à Gbessia dans la commune de Matoto.

« Dans ce contexte sociopolitique, tout se dit, nous enttendons tout mais nous donnons le temps de comprendre avant d’entreprendre quoi que ce soit. Ce sont aujourd’hui des rappels à ceux qui disent que nous n’avons jamais gagné des élections en Guinée…, à cela s’ajoutent d’autres spéculations. Nous voulons tout simplement dire que ces propagandistes aident plutôt leurs formations politiques à gérer les prochaines défaites dans la dignité », a déclaré Domani Doré, porte-parole du Rpg arc-en-ciel.

Par ailleurs, Domani Doré a annoncé que le Rpg arc-en-ciel fera partie des forces vives de la nation dont le processus de mise en place est en cours. Cet autre cadre qui regroupera l’ensemble des acteurs sociopolitiques du pays vise à favoriser le processus de la conduite de la transition dans un climat apaisé. Déjà, les représentants du navire jaune ont choisis, a-t-elle mentionné. « Nous ferons parties des forces vives de la nation et nous avons déjà choisi les camarades qui doivent nous représenter dans ce cadre. C’est la preuve que nous tendons la main à tous ceux qui peuvent contribuer à l’entente entre les filles et fils de notre pays. Nous prenons l’engagement d’être partie prenante des forces vives de la République et nous serons solidaires à toute initiative et stratégie visant le retour à l’ordre constitutionnel dans la paix et l’unité nationale », a martelé Domani Doré, ancienne député du Rpg arc-en-ciel.

Les responsables du Rpg arc-en-ciel ont, enfin, exprimé leur soutien à Kassory Fofana et cie incarnés à la maison centrale de Conakry. Pas sans espérer que le droit sera dit dans le respect de la présomption d’innocence, a conclu Domani Doré.