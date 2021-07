Après avoir tourné la page il y a quelques années à l’UFDG, Bah Oury a exprimé publiquement sa volonté de faire la paix avec son ancien collaborateur Cellou Dalein Diallo. Le leader de l’UDRG l’a dit ce vendredi 02 juillet 2012 à travers son compte Facebook.

«On a fait la paix. J’ai tourné la page. On s’est tous retrouvés au FNDC. On a fait en sorte que cette dynamique puisse aller de l’avant. Il y a eu des situations qui ont fait qu’on n’a pas réussi tout ce que nous voulions faire. Mais l’histoire ne s’arrête pas là, l’histoire c’est des va-et-vient. Maintenant, je dis publiquement et officiellement que je ne suis pas opposé à me retrouver avec qui ce soit dans la mesure où ça va servir l’intérêt de la cause guinéenne, l’intérêt national. Je suis tout à fait ouvert. C’est comme ça que le monde marche. On ne peut pas vivre avec ses rancœurs, ses frustrations», a-t-il écrit.

La balle est désormais dans le camp de Cellou Dalein Diallo afin de réconcilier les divergences qui les opposent depuis 2016.