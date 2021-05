Après son retrait au profit de Mamadou Antonio SOUARÉ il y’a environ un mois, Kerfala KPC CAMARA est à nouveau en lice pour briquer la présidence du comité exécutif de la FGF. Il l’a officiellement déposé sa candidature ce lundi au siège de l’instance

Le congrès électif de la Fédération Guinéenne de Football qui était prévu pour le 14 mai n’aura finalement pas lieu à cette date. Le comité exécutif, sur demande des membres statutaires, a repoussé de quelques jours ce rendez-vous majeur du football guinéen et réouvert les candidatures.

Sil s’était aligné derrière Mamadou Antonio SOUARÉ (qui n’est plus en course) pour une première fois, le patron du Hafia FC et du Groupe GUICOPRESS sera bien en lice lors de ce congrès à venir, plus fort que jamais. Ce lundi, il a de nouveau déposé sa candidature pour le poste de président de la FGF.

Publicité

Mieux que jamais, il semble se diriger cette fois, vers une victoire dans un congrès où les grands noms sont tous en retrait…

@JeuneElhadj