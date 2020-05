Pour des raisons d’entretien du câble sous-marin ACE, la Guinée devait enregistrer l’interruption de l’Internet ce dimanche et demain lundi. Mais ces travaux sont reportés à une date ultérieure.

Selon des propos du Directeur général de la Guinéenne de large bande (GUILABE) rapportés par Guineenews, les travaux d’entretien du câble sous-marin ACE sont reportés à une date ultérieure.

« C’est un travail technique un peu complexe. Nous, c’est Alcatel Submarine Networks (ASN), l’opérateur qui s’occupe de la maintenance du câble sous-marin ACE qui nous propose une date. On s’entend sur cette date et on informe nos clients, les opérateurs, le régulateur, le ministère. Maintenant, pendant le processus de maintenance, ils peuvent rencontrer quelques difficultés et décider d’arrêter les travaux afin de corriger les premières anomalies et continuer. C’est ce qui est arrivé dans le remplacement de certains équipements qu’on appelle les TRBC. Sur le segment 1, ils se sont rendus compte que certains TRBC n’ont pas redémarré. Donc ils ont décidé d’arrêter, de remplacer ces équipements et ils vont reprogrammer l’ensemble des membres du consortium pour une date des travaux d’entretien», a expliqué chez nos confrères Moise Koulibaly, DG de GUILAB.