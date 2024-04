Le président de la transition guinéenne a pris part, mardi 2 avril 2024, à la cérémonie d’investiture du président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye. Cette présence du général Mamadi Doumbouya suscite des réactions parmi les acteurs politiques guinéens.

C’est le cas du président du parti Union démocratique pour le renouveau et le progrès (UDRP). Dr Edouard Zoutomou Pogomou déclare que la présence de Mamadi Doumbouya à cette investiture est “vraiment incongrue”, dans la mesure où le chef de la junte “ne va rien tirer de cette investiture qui ne lui a pas été dit. Si c’est pour apprendre les règles et les principes de la démocratie, on leur dit ça ici tout le temps”.

Ce membre de l’Alliance pour l’alternance démocratique (ANAD) dirigée par Cellou Dalein Diallo, soutient que le Sénégal est un pays qui a une tradition de démocratie. Pour lui, si le président Mamadi Doumbouya y a été “en tant que stagiaire pour comprendre ce qui se passe dans une démocratie, nous sommes pour, mais si c’est pour aller montrer qu’il est fier d’appartenir à une junte qui a été invitée à l’investiture dans un pays qui n’a jamais connu de coup d’État militaire, en ce moment c’est lui qui doit tirer la conclusion. Dans l’un ou dans l’autre, ce qui est sûr, c’est qu’il n’était pas à sa place.Tous les autres putschistes ont décliné l’invitation en envoyant d’autres personnalités parce que c’est le rapport entre État et État.”