En ce mois de pénitence, l’artiste chanteur guinéen du groupe Banlieuz’art, Marcus Konko Malela, a dévoilé un nouveau morceau intitulé “Fon Kha Batou”. Un titre qui interpelle chacun à rendre grâce au Tout-Puissant pour ses bienfaits.

C’est un Marcus plus religieux que l’on découvre à nouveau. Connu pour sa sublime voix, le binôme de King Salaman profite du mois saint du Ramadan pour sensibiliser et conscientiser les fidèles à travers le titre “Fon Kha Batou” qui signifie en soussou : “Il faut que je l’adore”.

Dans ce titre plein de reconnaissance et de conseils, on retrouve des paroles sensibles et réfléchies comme “Allahou Akbar”, (Dieu est grandeur). “Il faut que je l’adore et le vénère, puis me rappeler de Ses bienfaits. Si tu vois d’autres pleurer, d’autres rires, d’autres souhaiter récupérer leur santé, d’autres chercher la richesse, un toit, d’autres manquer de vêtements ou de nourriture, il faut que je L’adore et que je sois reconnaissant de sa grâce et de sa bienveillance. Il faut que nous soyons reconnaissants pour les bienfaits et la bienveillance du Seigneur Tout-Puissant”.

Le titre “Fon Kha Batou” repose sur une belle mélodie. Il est déjà disponible sur youtube.