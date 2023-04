Des citoyens de Kolaboui localité située dans la préfecture de Boké, ont manifesté ce lundi 3 avril 2023, pour protester contre le manque d’électricité dans leurs ménages.

Pour exprimer leur colère, ils ont érigé des barricades à plusieurs endroits de la ville causant ainsi la paralysie des activités dans cette zone.

Selon le directeur régional d’EDG de Boké joint au téléphone, le manque d’électricité dans cette zone s’explique par le retard enregistré dans le processus d’installation des poteaux électriques. Il précise plus loin que c’est une partie de Kolaboui qui est privée du courant.

« Il n y a pas un manque de courant dans les ménages, mais c’est une partie de Kolaboui. Effectivement, il y a une lenteur au niveau de l’exécution des travaux, tout Kolaboui n’est pas encore couvert (…)», a-t-il expliqué.

Poursuivant, Mohamed Lamine Bangoura informe que les deux entreprises chargées de l’installation de ces poteaux dans la ville vont reprendre les travaux à l’arrêt depuis quelques jours, demain mardi 4 avril. En attendant, il appelle les citoyens privés de l’électricité à la retenue.

« J’ai demandé qu’on multiplie les équipes sur le terrain, parce que je me mets à la place des clients, ton voisin a le courant, vous avez les mêmes droits et toi tes enfants viennent regarder la télé chez les voisins, ce n’est pas normal. Je comprends leurs peines, on a voulu éviter ce qui est arrivé, mais nous avons pris des dispositions pour accélérer les travaux », rassure-t-il.

Déjà le week-end dernier, les 8 transformateurs sur 10 initialement annoncés sont arrivés à Kolaboui, à en croire le Directeur d’EDG de Boké.