Le ministre de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle, de l’Emploi, Alpha Bacar Barry, et celui de la Jeunesse, Bea Diallo, souhaitent renforcer l’écosystème Emploi-Formation en Guinée par le biais d’un atelier de trois (3) jours intitulé “Jobs and Skills Facility”. Cet atelier vise à faciliter la création de deux mille emplois directs pour les jeunes Guinéens à travers la formation et l’entrepreneuriat.

Selon le ministre Alpha Bacar Barry, l’objectif visé est de mettre en place un mécanisme de coordination d’assistance technique et financière à l’ensemble des acteurs de la promotion de l’emploi en Guinée. « Ce mécanisme d’assistance technique et financière vient à point nommé, car il y a quelques semaines, nous avons lancé sur commande du gouvernement un programme accéléré pour la création de 20 000 emplois en République de Guinée. Ce mécanisme va renforcer l’aspect technique et opérationnel de ce programme accéléré, mais aussi nous aider à finaliser la politique nationale de l’emploi, une politique transversale qui prend en compte tous les aspects socio-économiques du pays et qui fait appel aux compétences et aux prérogatives d’autres ministères en dehors de celui de l’emploi », a-t-il expliqué.

Abordant dans le même sens, le ministre des Sports et de la Jeunesse, Lansana Béa Diallo a ajouté : « Il y a une approche et nous allons essayer de poser les bases pour les outils qui permettront l’employabilité des jeunes à travers une synergie de coordination avec les différents ministères, ainsi que pour les outils qui seront mis à disposition des jeunes pour leur permettre d’avoir plus de confiance en eux et d’atteindre l’objectif qui est de créer de l’emploi en Guinée et de réussir à travers des initiatives qui ne sont pas douteuses, mais qui peuvent apporter de l’emploi dans ce pays ».

Par ailleurs, la cheffe du département transformation économique et développement durable du Pnud en Guinée, Madame Naïma Pages a rappelé que la Guinée s’est engagée dans l’initiative régionale appelée “Facilité sur l’Emploi et le Développement des Compétences”, qui est un mécanisme technique et financier rassemblant l’ensemble des partenaires techniques et financiers, notamment le PNUD, le BIT, la BAD et d’autres agences du système des Nations unies, ainsi que les partenaires bilatéraux comme l’AFD, Enabel et GIZ. « Cette initiative vise à renforcer les compétences de tous les acteurs intervenant dans le domaine de l’emploi, de la formation et de l’entrepreneuriat, afin de renforcer les synergies d’actions, l’efficacité des dispositifs de création d’emplois pour les jeunes, les dispositions d’insertion durable dans l’emploi et le développement de l’entrepreneuriat, ainsi que le renforcement des compétences et de l’adéquation entre l’emploi et la formation dans l’économie nationale, régionale et locale ».