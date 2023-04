Le 03 avril 2021, deux artistes guinéens émérites, Abraham Maccauley alias Navigator et Ocxoss, ont tragiquement disparu. Deux ans après leur perte, le jeune artiste Wandjan Dimedi se souvient encore d’eux.

En tant qu’auteur du titre à succès “Tout ça là” et grand admirateur du King dance hall guinéen Navigator, Wandjan Dimedi pleure toujours la perte de ces deux grands artistes. À travers une publication sur sa page Facebook, le concepteur du slogan “Patiiaa” rend hommage aux deux défunts disparus.

“Il y a deux ans aujourd’hui que vous êtes partis. Dormez en paix dans le paradis éternel de Dieu”, écrit-il. Poursuivant, le jeune dance hall man guinéen a effectué une prière pour le repos éternel des défunts. “En ce mois béni, nous prions le Tout-Puissant Allah pour que vos âmes continuent à reposer en paix”, a-t-il ajouté.

Navigator, également connu sous le nom de Mega Combo, et Ocxoss ont péri dans un accident de la circulation la nuit du samedi 03 avril 2021 à Dabompa (Commune de Matoto). Leurs morts tragiques ont plongé les artistes et acteurs culturels dans un profond regret. Cependant, l’album “Kanassé” de l’auteur du célèbre titre “Ragga Tonseh” a été dévoilé le 30 septembre 2021 à titre posthume et a remporté le prix spécial du jury à la cérémonie de distinction et de récompense dénommée les Victoires de la Musique Guinéenne en 2022.

Pour rappel, le 03 avril 2022, un an après leur décès, Wandjan Dimedi avait sorti un titre en hommage à Navigator et Ocxoss. À cette occasion, le manager de Navigator, certains acteurs de la structure Genèse Prod et quelques membres de la famille s’étaient recueillis sur la tombe de Navigator à Forecariah (Basse Côte).

Depuis la disparation tragique de ces deux artistes, certains de leurs collègues ont rendu visite à la mère de Navigator pour lui apporter leur soutien. En ce moment même, son manager et la famille Maccauley font un sacrifice à la mémoire du défunt.

Par ailleurs, la structure Genèse Prod en collaboration avec la structure Sankara Event Music prépare un concert en hommage à titre posthume prévu le 29 avril 2023 à l’Espace Enco 5 de Labé (Moyenne Guinée) et le 06 mai prochain au Stade Général Lansana Conté de Nongo (Commune de Ratoma). L’artiste colombien Samir Guerrero, grand fan et admirateur du défunt, est la tête d’affiche des deux concerts.