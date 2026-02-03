Dans une série de décrets lus ce mardi 3 février 2026 à la télévision nationale (RTG), l’ancien Premier ministre, Bernard Goumou, a été nommé conseiller principal à la Présidence de la République.

Avant son passage à la Primature, Bernard Goumou avait occupé le poste de ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME dans le premier gouvernement de la transition.

Cette nomination marque le retour de l’ancien chef du gouvernement au sein de l’appareil présidentiel, après son départ de la Primature.