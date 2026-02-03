La composition du gouvernement dirigé par le Premier ministre Bah Oury a connu une nouvelle étape ce mardi 3 février 2026. Par décret, le président de la transition, le général Mamadi Doumbouya, a reconduit deux figures féminines de l’ancienne équipe gouvernementale.

Fatima Camara a ainsi été nommée ministre de l’Industrie et du Commerce. Elle occupait jusqu’ici les fonctions de ministre du Commerce.

De son côté, Aminata Kaba, précédemment ministre de l’Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de l’Emploi, fait son entrée au ministère de l’Agriculture.

Ces reconductions traduisent la volonté de Mamadi Doumbouya d’assurer une certaine continuité au sein de l’action gouvernementale, tout en procédant à des ajustements sectoriels.