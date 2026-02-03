L’Iran, la Chine et la Russie ont officialisé l’accord de signature d’un pacte stratégique global trilatéral, ce lundi 1er février 2026 lors d’une cérémonie conjointe entre ces trois États. Un accord présenté comme un jalon majeur de la recomposition de la carte géopolitique en cours, marquée par la montée des tensions entre l’Iran et les Etats Unis.

Selon le média Middle East Monitor, Téhéran, Pékin et Moscou décrivent cet accord comme fondateur d’un nouvel ordre mondial multipolaire, qui s’inscrit dans le prolongement d’un rapprochement politique, économique et sécuritaire engagé sur plusieurs années.

Cet accord de partenariat stratégique global trilatéral ne constitue pas un traité de défense collective comparable à l’article 5 de l’OTAN, qui engage ses membres à une assistance militaire immédiate si un des membres est attaqué. Contrairement, les précédents accords conclus entre l’Iran et la Russie se sont réservés d’instaurer une clause de défense mutuelle juridiquement contraignante.

Il définit une opposition commune à la domination militaire et à la coercition économique occidentales.

L’accord repose également sur une position unifiée contre le rétablissement des sanctions imposées à l’Iran en raison de son programme nucléaire, conformément au Plan d’action global commun (JCPOA) de 2015.

Cependant, la signature de ce pacte s’inscrit dans un climat de fortes tensions entre Washington et Téhéran. Le président Donald Trump a réaffirmé ses menaces de recours à la force en l’absence d’un accord négocié sur le programme nucléaire iranien, tandis qu’une imposante armada militaire américaine est déployée au large des côtes iraniennes, renforçant la pression stratégique dans la région..

Par ailleurs, ce pacte renforce la dynamique d’un monde multipolaire en accroissant les risques d’escalade impliquant l’Iran, la Chine et la Russie, tout en remettant en cause la domination occidentale et l’efficacité des stratégies unilatérales des États-Unis et de leurs alliés.