Après plusieurs mois de perturbations, les autorités guinéennes annoncent la reprise de la délivrance des extraits de naissance biométriques sur l’ensemble du territoire national. Le ministère de l’Administration du territoire et de la Décentralisation (MATD) et l’Office national de l’État civil et de l’Identification (ONECI) affirment disposer des moyens nécessaires pour répondre aux demandes, tant à Conakry qu’à l’intérieur du pays.

L’annonce a été faite à l’issue d’une rencontre, tenue ce mardi 3 février, entre le secrétaire général du MATD et la direction générale de l’ONECI. « Cette rencontre visait à définir les orientations nécessaires pour faciliter l’obtention de ce document essentiel et soulager les populations », indique un communiqué du MATD.

Le ministère précise qu’une commande de 200 000 papiers sécurisés et 200 000 codes GOV a déjà été effectuée pour assurer la continuité de la production des extraits numériques. « Cette quantité représente 50 % d’une commande globale de 400 000 papiers sécurisés, destinée à traiter les dossiers déjà saisis par l’ensemble des communes où le système est déployé », souligne le communiqué.

Pour la zone spéciale de Conakry, 76 000 codes de gratuité ont été répartis entre les différentes communes de la capitale, avec la répartition suivante : Kaloum (6 000), Dixinn (6 000), Matam (6 000), Ratoma (6 000), Matoto (10 000), Mafanco (2 000), Gbessia (8 000), Kassa (2 000), Lambanyi (5 000), Sonfonia (5 000), Kagbelen (4 000), Sanoyah (4 000), Tombolia (5 000), Manéah (4 000) et Camp Alpha Yaya/BQG (3 000).

Les autorités assurent que la reprise effective de la délivrance des extraits de naissance biométriques concernera à la fois le Grand Conakry et l’ensemble de l’intérieur du pays, afin de soulager les citoyens confrontés à des difficultés d’obtention de ce document essentiel.