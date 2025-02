Lors de la marche pour l’unité et la paix à Kankan, le secrétaire général à la présidence, le général Amara Camara, a dressé un constat sans appel : la Haute-Guinée a trop souffert des manipulations politiques. Entre promesses non tenues, instrumentalisation et divisions, les sacrifices consentis n’ont apporté que désillusion et amertume. Il en appelle désormais à une prise de conscience collective, invitant chacun à dépasser les appartenances partisanes pour faire le choix du pragmatisme et de l’intérêt supérieur de la Guinée.

“La Guinée a trop souffert des divisions. La Haute Guinée a particulièrement souffert de la politique politicienne”, a déclaré le général Amara Camara.

Poursuivant son discours, il a évoqué “les mensonges et l’instrumentalisation” dont ont souffert les populations de Kankan. “À la limite, on pourrait dire qu’il y a eu de l’endoctrinement ou de la démagogie. Il y a eu trop de larmes pour rien. Il y a eu trop de destruction des biens matériels pour rien aussi. Les années et les années de combat et d’accompagnement politique ne vous ont donné que la honte, le désarroi et la déception. Vos sacrifices n’ont pas été récompensés. Ce que je dis ici est une vérité”, a-t-il souligné, appelant ainsi à une adhésion sans réserve à la vision portée par le CNRD.

“Je vous invite humblement, pour ceux qui portent encore une petite dose de honte, de gêne ou d’égo d’être vu, parce qu’hier, ils étaient partisans de tel ou tel parti politique, à vous remettre en cause, de faire le choix de la raison, du réalisme, du pragmatisme, et d’avoir dans vos cœurs la Guinée, rien que la Guinée, comme notre président de la République”, a-t-il encouragé.