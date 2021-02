La remise d’un chèque de 104 millions GNF à la fondation Grand P pour l’humanitaire a été faite ce mercredi 3 février 2021. Cette assistance est la suite logique d’un partenariat avec l’artiste Grand P et d’autres artistes évoluant dans le domaine de l’humanitaire.

Ce geste permettra à la fondation mise en place par l’artiste de réaliser certains projets inscrits dans son agenda. Le premier en vue est la construction de trois écoles pour les orphelins à Forécariah. Et un autre qui consistera à faire un don aux différentes écoles d’orphelinat de la capitale.

« Je dirais merci à la société Guinée Games pour le geste et de nous avoir donné le courage et les moyens de réaliser certains de nos projets », s’est réjoui Alpha Amadou Sylla, manager de Grand P.

En terme de mécénat sportif et culturel, Guinée Games a été toujours présent dans le pays. « On n’est pas des experts dans ces domaines-là, on s’est associé à la fondation humanitaire Grand P comme on va s’associer à d’autres structures professionnelles dans ces domaines, tout simplement pour que les fonds qu’on puisse allouer soient optimisés et bien utilisés », soutient Xénophane Canteaut, Directeur de développement à Guinée Games.

Il affirme qu’il s’agit d’une première pour Guinée Games de procéder à une telle manière de faire. « Nous avons eu des actions ponctuelles avec des dons qui ont été faits en direct avec des structures. Maintenant l’idée aussi, c’est que les structures doivent exister et les fondations comme celle de Gand P doit aussi exister. »

L’entreprise ne compte pas se limiter là, Guinée Games Projets, la division sociale des activités de Guinée Games remettra elle aussi un chèque de 50 000 000 Gnf, dans le cadre d’un partenariat entre les deux structures en vue de la réalisation de plusieurs projets caritatifs et humanitaires.