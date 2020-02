Décret: Les élections législatives reportées au 1er mars 2020

Les élections législatives initialement prévues le 16 février 2020 a enfin été repoussée au 1er mars 2020 dans un décret lu sur les ondes des médias d’Etat.

Dans ce décret rendu public ce lundi 03 février 2020, le président de la république se basant sur la lettre de la CENI N°055/CEN/BN datant du 03 janvier 2020, demandant le report des élections prend les décisions suivantes:

Article 1: Les élections législatives initialement prévues le 16 février 2020 sont reportées au 1er mars 2020.

Article 2: Le président de la CENI, la présidente de la HAC, le ministre d’Etat de la justice garde des sceaux, le ministre d’Etat à la présidence chargé de la défense nationale, le ministre de l’économie et des finances, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le ministre de la sécurité et de la protection civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’application du présent décret.

Article 3: Le présent qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de publication, sera enregistré et publié au journal officiel de la république.

Notons enfin que l’opposition guinéenne avait décidé de ne pas participer à ces élections et avait menacé de les empêcher pour protester contre le fichier électoral.