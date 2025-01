Après sa première manifestation organisée le 28 décembre 2024, l’antenne des forces vives de Guinée en France appelle à une nouvelle manifestation, le samedi 11 janvier 2025, à Paris. Cette mobilisation vise à exiger le départ de la junte au pouvoir à Conakry.

S’inscrivant dans la décision des forces vives de Guinée de ne pas reconnaître les autorités de la transition à partir du 31 décembre 2024, l’antenne de l’organisation basée à Paris compte maintenir la pression.

Les responsables appellent les Guinéens de la diaspora à se mobiliser en faveur d’une nouvelle manifestation pacifique ce jour de 13h à 17h, à la place de la République à Paris, “afin d’exiger le départ de Mamadi Doumbouya et de son CNRD du pouvoir, ainsi que la mise en place d’une transition civile.”

Selon les opposants, le discours du nouvel an du général Mamadi Doumbouya a levé le doute sur ses intentions de s’éterniser au pouvoir après l’expiration du chronogramme initialement signé avec la CEDEAO.

“Pour ceux qui n’étaient pas encore convaincus de la mauvaise foi et de l’incompétence de Mamadi Doumbouya et de son équipe, son discours “insipide” et “mensonger” du 31 décembre 2024 a fini par mettre tout le monde d’accord quant à la nécessité de mettre un terme à cette mascarade à la tête de notre pays”, lit-on dans une déclaration des FVGF parcourue par Guinée360.

Les forces vives de Paris affirment également que Mamadi Doumbouya ne quittera pas le pouvoir de son gré. “Seule notre mobilisation, dans l’unité de toutes les forces du pays, permettra un retour à l’ordre constitutionnel”, ajoute-t-on.