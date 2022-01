Au compte de son premier match de préparation pour la CAN 2021, la Guinée s’est lourdement inclinée (3-0) face au Rwanda, une équipe qui ne participera pas à la compétition.

Le premier test de Kaba DIAWARA et ses hommes contre la modeste équipe nationale du Rwanda a viré au fiasco. Entre les erreurs individuelles, la pauvreté du jeu proposé et les erreurs de marquage, le Syli n’a pas existé et s’est lourdement incliné (3-0) à l’issue des 90 minutes.

Des buts de Muhadjir HAKIZIMANA (22′), Dany USENGIMANA (47′) et de Fred MUHOZI (72′).

Un match a oublié très rapidement pour se focaliser sur la seconde manche où l’équipe pourra compter sur d’autres munitions.

