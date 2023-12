Le débat sur un retour rapide à l’ordre constitutionnel continue d’occuper l’actualité chez les partisans du président Alpha Condé. Lors de l’assemblée générale de ce samedi 02 décembre 2023, l’ancien ministre Lansana Komara a haussé le ton et prévient la junte au pouvoir d’éviter un éventuel glissement de la durée de la transition.

« Si vous comptez le 5 septembre 2021 jusqu’à maintenant, ça fait déjà deux ans. Jusqu’à présent il n’y a rien, où bien vous êtes informé par rapport à l’évolution de quelques choses ? Nous au RPG, nous avons déjà donné notre position par rapport à cela il y a longtemps. Encore une fois, le RPG n’acceptera aucun glissement. C’est ça notre position, nous l’avons dit il y a plusieurs mois », a-t-il prévenu.

Pour lui, le parti de l’ancien président a épuisé son sens de la patience même s’ils n’ont pas été consultés pour les 24 mois proposés par le CNRD. « Pour permettre quand même la transition d’évoluer normalement, nous avons accepté les 24 mois. On a dit qu’on est d’accord pour les 24 mois, la transition peut continuer. Aujourd’hui alors vous pouvez très bien compter, je crois que si vous faites un compte à rebours il ne reste plus que 12 mois. En 12 mois toutes les activités qu’on a citées, on ne sait pas comment ça va se dérouler. Et nous avons dénoncé ça aussi il y a plus de trois mois, ici à cette tribune », a-t-il rappelé.

« Tout ce que nous demandons aux autorités, c’est le respect scrupuleux des 24 mois. Quitte à élaguer certaines activités, ça, c’est faisable, mais que les 24 mois soient respectés et il ne reste plus que 12 mois. Nous comptons donc sur leur sens patriotique pour qu’ils ne créent pas d’autres problèmes à l’issue des 24 mois. Comme il l’a dit, un officier, c’est la parole. Je dis et je fais, c’est ça l’officier et nous avons bon espoir que nos officiers vont respecter leurs paroles d’honneur ».