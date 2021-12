«Mettre fin aux inégalités. Mettre fin au SIDA. Mettre fin aux pandémies », c’est sous ce thème que la Journée mondiale de lutte contre le VIH SIDA a été célébrée ce mercredi 1er décembre 2021. Se réjouissant des progrès réalisés par l’Afrique dans la lutte contre cette pandémie, la Directrice régionale de l’OMS pour l’Afrique, a fait des recommandations aux chefs d’États en vue de faire face à ce fléau.

Dr Matshidiso Moeti a estimé que malgré les défis, l’Afrique a réalisé des progrès considérables dans sa lutte contre le VIH au cours de la dernière décennie, réduisant de 43 % le nombre de nouvelles infections et diminuant de près, de moitié les décès liés au Sida.

«Dans la Région africaine, 86 % des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique et 76 % des sujets VIH-positifs suivent un traitement anti rétro viral. Cependant, il est peu probable que le continent dans son ensemble parvienne à mettre fin au sida en tant que menace pour la santé publique d’ici à 2030», a martelé la Directrice régionale de l’OMS en Afrique.

Partant de ce constat, le Dr Matshidiso exhorte les gouvernements à accorder la priorité à l’investissement dans le financement de la santé en vue de mettre en route des ripostes impulsées par les communautés, fondées sur les droits humains et portées sur la transformation axée sur l’égalité des genres.

«Nous devons renforcer notre personnel de santé essentiel et garantir un accès équitable aux médicaments et aux technologies sanitaires qui sauvent des vies. La solidarité mondiale et la responsabilité partagée sont des leviers essentiels du type d’approche fondée sur les droits dont nous avons besoin pour mettre fin au VIH/Sida et à la COVID-19 », a-t-elle conseillé.