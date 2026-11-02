Syli National : Mouctar Diakhaby de retour, Naby Keïta et Mohamed Bayo toujours absents, Paulo Duarte dévoile ses 26 joueurs

Le sélectionneur du Syli National, Paulo Duarte, a rendu publique ce lundi 2 novembre 2026 la liste des 26 joueurs retenus pour affronter l’Érythrée lors d’une double confrontation comptant pour les éliminatoires de la CAN TotalEnergies 2027.
Les deux rencontres sont prévues les 12 et 16 novembre prochains. Pour ces rendez-vous, le technicien portugais a procédé à quelques ajustements dans son groupe, avec notamment le retour de plusieurs joueurs, mais aussi des absences qui ne passent pas inaperçues.
Mouctar Diakhaby retrouve le Syli, plusieurs cadres manquent à l’appel
C’est l’une des principales nouvelles de cette sélection : Mouctar Diakhaby fait son retour dans le groupe guinéen. Le défenseur de Valence retrouve ainsi le Syli National, tout comme Amadou Diawara et Yakhouba Gnagna Barry, également rappelés par Paulo Duarte.
En revanche, pas de Naby Keïta, Mohamed Bayo ni de Morgan Guilavogui. Les trois joueurs sont une nouvelle fois absents de la liste.
Le sélectionneur devra également se passer d’Ibrahim Diakité, de Mohamed Saliou Bangoura et d’Abdoul Karim Traoré, tous blessés. Seydouba Cissé, présent lors du précédent rassemblement, ne sera pas non plus de la partie. Lui aussi est indisponible pour des raisons physiques.
Autre nom à retenir dans cette liste, celui de Thierno Barry. L’attaquant de Flamurtari, qui évolue en deuxième division albanaise, fait partie des choix de Paulo Duarte pour cette double confrontation.
Les 26 joueurs retenus par Paulo Duarte
Gardiens de but (3)
Mohamed Camara (Richard) – Mechal Sport
Mamadou Diallo – Étoile Carouge
Soumaïla Sylla – Nîmes Olympique
Défenseurs (8)
Amadou Cissé – Amedspor
Ibrahim Brèze Fofana – Hammarby IF
Mohamed Soumah – IK Sirius
Saïdou Sow – FC Nantes
Mory Konaté – Al-Hazem
Mouctar Diakhaby – Valencia CF
Aboubacar Keita – Kalmar FF
Sékou Sylla – ADO Den Haag
Milieux de terrain (7)
Madiou Keita – Västerås SK
Sory Bangoura – KRC Genk
Ilaix Moriba – Celta Vigo
Ousmane Diabaté – Gençlerbirliği
Aguibou Camara – Ludogorets
Amadou Diawara – CD Leganés
Morlaye Sylla – Damac FC
Attaquants (8)
Ousmane Camara – GZ Power
Yadaly Diaby – Vancouver Whitecaps
Aliou Baldé – FC St. Gallen
Thierno Barry – Flamurtari
Serhou Guirassy – Borussia Dortmund
Lamine Diaby-Fadiga – Raków Częstochowa
Barry Gnagna – Horoya AC
Avec cette double confrontation face à l’Érythrée, le Syli National joue une nouvelle étape importante dans sa campagne de qualification pour la CAN 2027. Reste maintenant à Paulo Duarte de trouver la bonne formule pour permettre à son équipe de répondre présente lors de ces deux rencontres de novembre.