Conakry : lancement de la réhabilitation de la décharge de Dar-Es-Salam, avec la création annoncée d’un gigantesque parc

Le site de la décharge de Dar-Es-Salam, à Conakry, s’apprête à connaître une transformation majeure. Le Premier ministre, Bah Oury, a officiellement lancé, ce lundi 2 novembre 2026, le projet de réhabilitation environnementale de cette décharge, devenue au fil des années une source d’inquiétude pour les populations riveraines.

La cérémonie a également été l’occasion de rendre hommage aux personnes qui ont perdu la vie dans les différents drames survenus sur le site. L’un des projets annoncés prévoit notamment l’aménagement d’un vaste parc, dans le cadre de la transformation de cet espace.

Face aux familles endeuillées et aux habitants concernés, le chef du gouvernement a tenu à exprimer la compassion de l’État et sa solidarité envers toutes les personnes touchées par ces tragédies. « Au nom du gouvernement, je m’incline devant toutes les victimes des drames successifs sur ce site. Leurs familles et toutes les personnes éprouvées, j’exprime ma profonde compassion et notre solidarité », a déclaré Bah Oury.

Pour le Premier ministre, cet hommage ne saurait toutefois se limiter aux paroles. Il doit aussi se traduire par des mesures concrètes pour protéger les populations exposées aux dangers liés à la décharge. « Honorer leur mémoire nous oblige à traiter les dangers auxquels les habitants sont exposés », a-t-il ajouté.

À travers ce projet, les autorités entendent ainsi répondre aux préoccupations environnementales et sécuritaires soulevées depuis longtemps par la présence de cette décharge. Mais au-delà des annonces et du lancement officiel, c’est surtout la concrétisation des travaux que les riverains attendent, avec l’espoir de vivre dans un environnement plus sain et moins exposé aux risques.

Ce chantier intervient dans un contexte particulièrement douloureux. Dans la nuit du samedi 22 au dimanche 23 août 2026, un éboulement survenu sur le site, situé dans le quartier de Dar-Es-Salam, dans la commune de Gbessia, avait fait 32 morts.

Cette tragédie avait ravivé le souvenir d’un précédent éboulement, enregistré en 2017, qui avait lui aussi coûté la vie à plusieurs personnes. Autant de drames qui ont replacé la sécurisation et la réhabilitation de la décharge au cœur des préoccupations des habitants.