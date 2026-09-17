Syli National : blessures, temps de jeu, choix personnel… Duarte s’explique sur l’absence des cadres

À l’occasion de la conférence de presse au cours de laquelle Paulo Duarte a dévoilé sa liste de joueurs convoqués, le sélectionneur national s’est également expliqué sur l’absence de plusieurs cadres.

Entre blessures, manque de temps de jeu et choix personnels, le technicien portugais a apporté des précisions sur les cas de Naby Keïta, Issiaga Sylla, Morgan Guilavogui ou encore Abdoulaye Touré.

On en sait désormais davantage sur les raisons de l’absence de certains cadres du Syli national pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2027.

Des cas de blessure signalés

L’une des raisons avancées pour expliquer certaines absences est liée aux blessures. C’est notamment le cas de Mouctar Diakhaby, victime d’une nouvelle blessure lors du match de championnat face au FC Barcelone.

Selon les explications de Paulo Duarte, le défenseur guinéen est actuellement indisponible. Amadou Diawara figure également parmi les joueurs absents pour des raisons médicales. Le milieu de terrain de Leganés est éloigné des terrains depuis plusieurs semaines.

Des joueurs sans club

Parmi les absents figurent également des joueurs actuellement sans club. C’est notamment le cas du gardien Moussa Camara « Pinpin ». Depuis son départ de Simba SC, l’ancien portier du Horoya AC n’a pas encore trouvé de nouveau point de chute.

Dans cette même situation, on retrouve le milieu de terrain Abdoulaye Touré, ancien joueur du Havre AC en France.

Issiaga Sylla absent pour manque de temps de jeu

Concernant Issiaga Sylla, Paulo Duarte explique son absence par le manque de temps de jeu du défenseur en club.

« Issiaga Sylla manque de temps de jeu en club. Ça fait plusieurs mois qu’il ne joue pas. […] Il était confronté à plusieurs blessures », a précisé le sélectionneur national.

Naby Keïta, encore absent

Si Naby Keïta a retrouvé du temps de jeu en club ces dernières semaines, le milieu de terrain ne figure toujours pas dans la nouvelle liste de Paulo Duarte.

Interrogé une nouvelle fois sur sa relation avec l’ancien joueur de Liverpool, le technicien portugais a tenu à apporter des précisions : « Ce n’est pas la peine de parler de la même chose à chaque fois. Certains ne font pas partie du choix, d’autres ne donnent pas de réponse. […] Naby Keïta reste une option, je n’ai pas de problème avec lui, c’est pourquoi il était préconvoqué. C’est un professionnel que je respecte beaucoup. Mais il ne figure pas dans cette liste », a-t-il déclaré.

Morgan Guilavogui décline l’invitation

Autre absence notable, celle de Morgan Guilavogui, qui n’a plus été convoqué avec le Syli national depuis plusieurs mois.

Selon Paulo Duarte, l’attaquant aurait justifié son absence par une gêne au genou malgré sa présence récente avec son club. « Il a dit qu’il est blessé à cause de son genou, même s’il a joué il y a quatre jours. Il m’a dit que son genou ne se porte pas bien pour un voyage à longue distance. Donc, il a décliné l’invitation », a expliqué le sélectionneur.

Paulo Duarte et ses hommes sont attendus le 26 septembre prochain en Afrique du Sud pour leur première sortie face aux Bafana Bafana, avant de recevoir le Kenya le 1er octobre à Conakry.