Exonérations minières : 15 666 milliards de GNF de recettes fiscales en jeu, les députés sonnent l’alerte

L’assemblée nationale a adopté, samedi 31 octobre 2026, le volet recette de la Loi de finances rectificative (LFR) 2026 qui s’élève à 60 064 milliards GNF. L’institution a mis en lumière deux faiblesses dans la mobilisation des ressources publiques, le poids des exonérations fiscales et l’absence de fondement juridique solide pour une partie des recettes administratives. Les montants sont considérables. Pour y remédier, les députés demandent un meilleur encadrement des avantages accordés aux entreprises et une remise en ordre des prélèvements effectués par les administrations.

Alors que le gouvernement cherche à augmenter les recettes de l’État, les députés attirent l’attention sur une partie importante de l’argent que le Trésor public pourrait normalement collecter mais qui lui échappe à travers les exonérations fiscales et les régimes particuliers accordés à certaines entreprises.

Dans le cadre de l’examen du volet recettes du PLFR 2026, la Commission des Finances s’est particulièrement penchée sur ces avantages, notamment dans le secteur minier. Son constat est préoccupant. Les exonérations et autres mesures fiscales dérogatoires représentent un manque à gagner considérable pour les finances publiques.

Il faut préciser qu’une “dépense fiscale” n’est pas une somme que l’État a effectivement dépensée. C’est plutôt un impôt ou une taxe qu’il aurait normalement pu percevoir, mais auquel il renonce en accordant un avantage à une entreprise ou à un secteur économique.

Par exemple : une société minière importe des machines et des équipements pour construire une mine. Normalement, ces importations peuvent être soumises à la Taxe sur ma Valeur Ajoutée (TVA) et à des droits de douane. Si la loi lui accorde une exonération, elle paie moins de taxes. L’entreprise réalise une économie, mais l’État renonce à une recette.

Ces avantages peuvent être utiles pour attirer les investisseurs et encourager la création d’emplois. La difficulté apparaît lorsque leur coût devient trop élevé ou lorsque leurs retombées économiques ne sont pas suffisamment démontrées.

11 793 milliards GNF d’exonérations douanières en 2025

Les chiffres présentés à la Commission des Finances donnent la mesure du phénomène. Pour l’exercice 2025, le coût des dépenses fiscales douanières est estimé à 11 793 milliards de francs guinéens, alors que les recettes douanières fiscales collectées se sont élevées à 24 500 milliards GNF.

Le montant des exonérations représente ainsi environ 48 % des recettes douanières effectivement mobilisées.

En termes simples, pour 100 francs de recettes douanières collectées, le montant estimé des avantages fiscaux accordés équivaut à près de 48 francs. Le rapport présenté par la Commission Finances compare cette somme à la valeur d’au moins 100 kilomètres de routes bitumées.

La situation est également préoccupante au niveau de la Direction générale des impôts (DGI). Pour les neuf (9) premiers mois de 2026, les dépenses fiscales recensées par cette administration atteignent 3 873 milliards GNF.

En additionnant ces deux montants, le document fait état de plus de 15 666 milliards GNF auxquels l’État aurait renoncé, soit environ 4 % du produit intérieur brut (PIB).

Précision toutefois nécessaire : les 11 793 milliards concernent toute l’année 2025, tandis que les 3 873 milliards couvrent seulement neuf mois de 2026. Leur addition donne le montant présenté dans le document, mais ne constitue pas un bilan annuel établi sur une période identique.

Au-delà de ces chiffres, une question simple mérite d’ètre posée : les avantages fiscaux accordés aux entreprises rapportent-ils suffisamment à l’économie guinéenne pour justifier les recettes auxquelles l’État renonce ?

Dix mesures concentrent 67 % des pertes fiscales

Le problème semble également concentré sur un nombre limité de dispositifs. Selon un rapport antérieur de la Commission des Finances du Conseil national de la transition (CNT), portant sur l’année 2023, dix mesures seulement sur les 128 recensées étaient à l’origine de 67 % des pertes définitives de recettes fiscales.

Ces dix mesures, soit moins de 8 % de l’ensemble, représentaient 2 329,2 milliards GNF de pertes fiscales. Chacune avait coûté plus de 100 milliards GNF à l’État au cours de cette année.

Le document indique que ces avantages concernent principalement les dispositions du Code minier et du Code des investissements. Ils touchent notamment trois impôts importants : la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), l’impôt sur les sociétés (IS), payé sur les bénéfices des entreprises, et les droits de douane, prélevés sur certaines marchandises importées.

Selon les chiffres présentés, ces trois catégories représentent 92 % des dépenses fiscales considérées, soit environ 3 201 milliards GNF en 2023.

Cette concentration renforce l’intérêt d’un examen ciblé des mesures les plus coûteuses, plutôt que d’une remise en cause indistincte de tous les avantages accordés aux investisseurs.

Pour répondre aux préoccupations soulevées, l’Assemblée nationale recommande au gouvernement de réviser l’article 18 du Code minier. Cette référence mérite une explication juridique précise.

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’article 18 n’énumère pas directement les exonérations fiscales accordées aux sociétés minières. Il porte sur les conventions minières, c’est-à-dire les contrats conclus entre l’État et les entreprises titulaires de concessions ou de permis d’exploitation.

Cet article prévoit notamment que ces conventions précisent les droits et les obligations des parties et peuvent garantir à l’entreprise une certaine stabilité des conditions qui lui sont accordées, notamment en matière fiscale et de réglementation des changes. Il prévoit également leur examen et leur ratification selon une procédure déterminée.

En clair, lorsqu’une entreprise obtient un titre minier, sa convention avec l’État précise les conditions dans lesquelles elle va exercer ses activités. Elle peut notamment bénéficier d’une garantie de stabilité de certaines règles fiscales pendant la durée prévue. Elle touche à la manière dont les engagements fiscaux de l’État envers les sociétés minières sont inscrits dans les conventions. Les députés peuvent ainsi vouloir revoir l’article 18 pour mieux encadrer les avantages et les garanties fiscales négociés dans ces conventions.

Les députés recommandent également de réviser l’article 33 du Code des investissements. Là encore, il est important d’expliquer ce que prévoit réellement le texte.

L’article 33 de la loi L/2015/008/AN du 25 mai 2015 fixe les conditions permettant à une entreprise de bénéficier du régime privilégié du Code des investissements.

Pour une nouvelle entreprise, il prévoit notamment deux conditions cumulatives : investir au moins 200 millions de GNF et créer au minimum cinq emplois permanents pour des travailleurs guinéens.

Pour une entreprise déjà existante qui souhaite étendre ses activités, le programme d’investissement doit permettre d’augmenter sa production ou le nombre de travailleurs guinéens d’au moins 35 %.

L’article prévoit également que les investissements majeurs peuvent faire l’objet d’une convention d’établissement. Dans ce cadre, l’État peut accorder à l’investisseur un traitement fiscal particulier pendant une période négociée, avec une garantie de stabilité fiscale pendant la période d’amortissement de l’investissement.

Empêcher le renouvellement de certains avantages fiscaux

Au-delà de la révision des textes, l’Assemblée nationale demande au gouvernement de ne pas renouveler les avantages fiscaux prévus dans certaines conventions lorsqu’ils ne respectent pas les dispositions légales concernées.

L’objectif est d’éviter que des entreprises continuent de bénéficier de privilèges fiscaux qui ne sont plus conformes aux règles en vigueur.

Les députés recommandent également d’obliger les entreprises bénéficiaires de régimes particuliers à transmettre régulièrement leurs déclarations fiscales.

Pourquoi cette exigence ? Parce qu’une entreprise exonérée doit tout de même déclarer les opérations concernées. Sans ces informations, l’administration fiscale ne peut pas mesurer correctement le coût des avantages accordés ni vérifier si les entreprises respectent leurs engagements.

En substance, les parlementaires veulent que les exonérations soient justifiées, contrôlées et évaluées en fonction de leurs retombées pour le pays.

Un quart des recettes administratives collecté sans aucune base légale

Les préoccupations des députés ne concernent pas uniquement les entreprises minières et les exonérations fiscales. La Commission des Finances a également relevé des irrégularités dans la perception des recettes administratives.

Selon les constats présentés pendant les travaux en commission, la situation se répartit en trois catégories :

30 % des recettes perçues reposent sur une base légale ;

45 % sont collectées sur la base de textes jugés obsolètes ou incomplets ;

25 % seraient perçues sans aucune base légale.

Pour comprendre, prenons l’exemple d’un citoyen qui se rend dans un service public pour obtenir un document administratif. Si ce service lui réclame des frais, ces frais doivent normalement être prévus par un texte juridique valable.

Or, selon les chiffres présentés aux députés, un quart des recettes administratives serait collecté sans aucun texte légal pour justifier le prélèvement.

C’est une situation préoccupante. Une administration publique ne peut pas décider librement de réclamer de l’argent aux citoyens ou aux entreprises sans fondement juridique.

Les conséquences peuvent être importantes. Enntre autres, multiplication des paiements arbitraires, manque de transparence, risques d’abus et pertes de recettes pour le Trésor public.

Les 45 % reposant sur des textes obsolètes ou incomplets posent également problème. Des textes anciens peuvent ne plus correspondre à l’organisation actuelle des administrations ou ne plus définir clairement les montants et les conditions de perception.

Il devient alors difficile de savoir qui est autorisé à collecter l’argent, combien doit être payé et à quel service les sommes doivent revenir.

Les constats de la Commission des Finances mettent finalement en évidence deux problèmes complémentaires. D’un côté, l’État renonce à des recettes importantes en accordant des exonérations fiscales à certaines entreprises. De l’autre, une partie des recettes administratives est collectée sur des bases juridiques fragiles ou inexistantes.

C’est pourquoi les recommandations des députés ne se limitent pas à une augmentation des impôts. Elles portent aussi sur la qualité des règles, le contrôle des avantages fiscaux et la transparence des prélèvements publics.

L’enjeu est de faire en sorte que les avantages accordés aux investisseurs produisent des retombées réelles pour l’économie guinéenne, tout en garantissant que chaque recette publique soit légalement autorisée et correctement collectée.

Au fond, la question posée par cet examen budgétaire est simple. Comment demander davantage d’efforts aux citoyens et aux entreprises pour financer l’État si, dans le même temps, des milliers de milliards échappent au Trésor à travers les exonérations et les faiblesses du système de collecte ?