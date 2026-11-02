Guinée-Turquie : 500 millions de dollars d’échanges visés, Conakry veut plus d’investissements

La Guinée et la Türkiye souhaitent donner une nouvelle impulsion à leur partenariat économique. À Istanbul, dimanche 1er novembre 2026, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Aboubacar Kourouma, a rencontré son homologue turc, Ömer Bolat, pour discuter des perspectives de coopération et des investissements dans les secteurs productifs guinéens. Parmi les ambitions affichées : porter le volume des transactions commerciales entre les deux pays à 500 millions de dollars.

Cette rencontre s’est tenue en marge de la 42e session du Comité permanent pour la coopération économique et commerciale de l’Organisation de la coopération islamique (COMCEC). Les deux responsables ont salué la dynamique des relations bilatérales et réaffirmé leur volonté de consolider leur partenariat.

En 2025, le volume des échanges commerciaux entre Conakry et Ankara était estimé à près de 300 millions de dollars. L’objectif des deux gouvernements est désormais d’atteindre les 500 millions de dollars, conformément à l’engagement pris en 2016, lors de la visite du président turc Recep Tayyip Erdoğan en Guinée.

Au-delà de cette ambition chiffrée, les autorités guinéennes souhaitent parvenir à un meilleur équilibre commercial. Aboubacar Kourouma a ainsi encouragé les entreprises turques à investir dans les secteurs des matériaux de construction, de l’agroalimentaire, du textile et de la transformation locale des produits agricoles. Il a également plaidé en faveur du transfert de technologies et du renforcement des compétences techniques des petites et moyennes entreprises guinéennes.

De son côté, le ministre turc a évoqué les difficultés administratives auxquelles sont confrontés certains investisseurs de son pays en Guinée. Pour faciliter le traitement de leurs dossiers, Aboubacar Kourouma a désigné son Conseiller chargé de mission comme interlocuteur dédié auprès des différents départements ministériels.

Les deux ministres ont également évoqué les possibilités de rapprochement entre les milieux d’affaires. Ömer Bolat a invité son homologue guinéen à participer à la foire des produits halal. En retour, Aboubacar Kourouma a proposé l’organisation d’une mission d’hommes d’affaires turcs en Guinée pour explorer les opportunités d’investissement.

Au terme de la rencontre, plusieurs axes de coopération ont été retenus. Ils portent notamment sur la désignation de points focaux dans les deux pays, l’harmonisation des normes, la facilitation de la mobilité des opérateurs économiques et la mobilisation des industriels turcs en faveur de l’industrialisation guinéenne.

Les deux parties entendent accélérer les travaux du Comité économique et commercial conjoint (JETCO), renforcer la protection des investissements et poursuivre les discussions sur la convention de non-double imposition.

Le ministre de l’Industrie et du Commerce Aboubacar Kourouma prendra part, ce lundi 2 novembre 2026, à la cérémonie d’ouverture de la 42e session du COMCEC, présidée par le chef de l’État turc, Recep Tayyip Erdoğan.

Housainatou BAH