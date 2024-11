Dans un élan de solidarité et de créativité, les Divas de la musique guinéenne unissent leurs voix pour rendre hommage à la femme face aux défis du quotidien. La musique qui illustre cette solidarité est disponible sur les plateformes de téléchargement digital ce samedi 2 novembre 2024.

Ce collectif réunit des artistes de renom telles que Manamba Kante, Djenabou Diallo (Zee Lelouma), Aminata Kamissoko, Halimatou Bah, Sayon Camara, Marie Ouria Tolno (Queen Rima), Tenin Diawara, Fatoumata Dioulde Barry (Queen F), Koumba Aviane Tinguiano et Sona Tata Condé.

Chacune de ces chanteuses, avec son style unique et sa force inspirante, fait vibrer les cœurs et éveillent les consciences. À travers leurs chants, elles transmettent un message puissant : la résilience, la solidarité et la beauté de la culture guinéenne. Ensemble, elles démontrent que la musique est un vecteur de changement et d’unité, capable de transcender les obstacles et d’élever les voix des femmes.

“Le pays porte le nom de la femme, ce qui dénote sa bravoure. Même quand les ennemis veulent que le pays se plonge dans une guerre, dès que les femmes se lèvent, c’est fini. La guerre ne sera plus. Les femmes n’ont pas d’égales”, clament-elles.

La chanson qui résonne comme un appel à la détermination et à l’espoir, rappelle que la force féminine est indomptable.

En célébrant la bravoure de la femme guinéenne, les chanteuses inspirent ainsi les générations futures à se lever, rêver et lutter pour un avenir meilleur.

“La Guinéenne” devient alors un symbole de fierté, d’unité et de résilience, où chaque voix s’élève pour chanter l’héritage et la puissance des femmes de Guinée.