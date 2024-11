Le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation en collaboration avec le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) porte à la connaissance des parties prenantes que la cérémonie d’ouverture de la 22ème session du concours d’agrégation de Médecine humaine, Pharmacie, Odontostomatologie, Médecine Vétérinaire et Productions Animales initialement prévue le lundi 04 novembre 2024 à 10 heures dans la salle des congrès du Palais du peuple est reportée le même jour à 14 heures précises pour des raisons de cérémonie funèbre d’une notabilité. Le ministère s’excuse pour ce réaménagement involontaire et sait compter sur la bonne compréhension de chacun et de tous.

Conakry, le 02 novembre 2024.

Le Ministre