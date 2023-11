Au cours d’une sortie médiatique sur FIM Fm le mardi 31 octobre 2023, le coordinateur des fédérations UFDG à l’intérieur du pays a affirmé qu’il est “impossible” d’extraire un fichier électoral du Recensement administratif à vocation d’état civil (RAVEC) et d’aller aux élections avant la fin du chronogramme de la transition en décembre 2024. Une affirmation qui passe mal chez certains acteurs politiques considérés comme proches du CNRD.

Pour le secrétaire général par intérim du PDG-RDA, il est bien possible de tirer un fichier électoral du processus et rester dans le délai.

Selon Oyé Béavogui, ce qui est plus important c’est d’avoir un coordinateur efficace pour diriger le processus du RAVEC. “Le RAVEC est une réforme significative non seulement par rapport à une question de sécurité de l’Etat et les citoyens, mais au-delà, nous passons presqu’à l’identification de façon générale de l’ensemble de la population guinéenne. Pour moi, le problème ne se situe pas à un probable glissement du calendrier. Ce qu’il faut souhaiter c’est qu’on est un coordinateur du RAVEC qui puisse mettre en œuvre les recommandations et le programme du RAVEC. Nous, nous disons que c’est bien possible de tirer un fichier électoral du processus d’identification pour qu’après nous puissions aller effectivement à des élections, conformément au chronogramme que nous avons adopté avec la CEDEAO”, estime ce responsable du PDG.

Oyé Beavogui invite les dirigeants des autres partis politiques notamment l’UFDG, de comprendre la nécessité d’accompagner le CNRD dans le cadre du respect du délai de la transition.

“Au lieu de jeter l’anathème sur le processus, ces partis politiques ou ces leaders devraient comprendre la nécessité de rejoindre ce processus qui est en cours, pour qu’ensemble nous puissions aider les autorités à rester dans le cadre légal du chronogramme de la transition”, a lancé l’ancien député de la neuvième législature.