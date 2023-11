Dans le cadre de la lutte contre le grand banditisme dans la préfecture de Siguiri, les autorités en collaboration avec les forces de défense et de sécurité, ont procédé à la saisie d’une importante quantité du chanvre indien et une somme de 96 millions francs guinéens.

Plusieurs personnes ont été arrêtées et conduits en prison. C’est le fruit d’une patrouille diurne dans plusieurs localités de Siguiri. Les forces de défense et de sécurité ont au cours de leurs différentes opérations interpellé 8 personnes dont une femme. Sur ces personnes, les hommes de tenue ont saisi des stupéfiants nuisibles à la santé.

Le procureur près le tribunal de première instance de Siguiri, Kindi Baldé, s’est réjoui des efforts fournis par les forces de défense et de sécurité.

« C’est à travers l’esprit conjugué de chacun et de tous, que les forces de défense et de sécurité ont mis main sur (8) huit personnes dont une femme. Je rassure la population qu’elles sont en prison et qu’elles seront jugées et condamnées. Ces hors la loi, ont été arrêtés avec des produits nuisibles à la santé et une somme d’argent de 96 millions 500 milles GNF», a déclaré Kindi Baldé, mercredi 1er novembre 2023 devant la presse.

Le procureur a ordonné l’ouverture d’une enquête afin de traquer les trafiquants des stupéfiants qui seraient à la base du grand banditisme dans cette localité relevant de la région administrative de Kankan.

De notre correspondant régional, Mamoudou Aimé Césaire Condé