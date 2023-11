L’association Presse solidaire a organisé une conférence-débat ce jeudi 2 novembre 2023, à l’Université Mercure International de Conakry, située à Kipé dans la Commune de Ratoma sur le thème : « La liberté de presse et d’expression : les atouts et les inconvénients des réseaux sociaux ».

Organisée à l’occasion de la Journée internationale de la fin de l’impunité pour les crimes commis contre les journalistes célébrée le 2 novembre de chaque année, cette conférence a été coanimée par Amadou Diallo ancien correspondant de la BBC en Guinée, Ibrahima Sory Traoré fondateur de Guinee7 et de Ndimba radio et Thierno Diallo journaliste-blogueur.

Les conférenciers ont longuement expliqué les circonstances dans lesquelles les ondes ont été libéralisées en Guinée sous le régime de feu Général Lansana Conté, avant de mettre en exergue les atouts des réseaux sociaux(RS) dans le cadre du traitement et la diffusion de l’information en Guinée.

Selon Amadou Diallo, il a fallu plusieurs tractations pour que le Général Lansana Conté accepte de libéraliser les ondes. «Parce qu’on disait à Lansana Conté que s’il libérait les ondes, son régime allait tomber», a expliqué l’ancien correspondant de BBC en Guinée.

Amadou Diallo a aussi indiqué que les réseaux sociaux participent aujourd’hui à la démocratisation de l’éducation et de l’information : « Lorsque moi j’étudiais il y a des documents qu’on ne trouvait pas. Aujourd’hui ce n’est pas le cas, il y a une démocratisation de l’éducation. Sur Internet vous pouvez trouver ce que vous voulez. Partout où vous êtes vous pouvez avoir une information à temps réel. Mais attention parce qu’il y a beaucoup d’inconvénients. Les réseaux sociaux ne doivent être pour le journaliste, qu’une source d’information, il doit ensuite vérifier l’information parce qu’il y a beaucoup de fake news ».

Ibrahima Sory Traoré dénonce une volonté des dirigeants et les hommes politiques à mettre les bâtons dans les roues des journalistes. Pourtant selon le patron de Guinee7, tout le monde doit se mettre à l’évidence que les journalistes ne font que leur travail.

«Si vous ne devez pas fatiguer le mécanicien qui est en coin de rue, qui dépanne les voitures, ou les médecins qui soignent les malades, pourquoi fatiguer les journalistes ? Mais je comprends que c’est parce que le journaliste donne les informations le plus souvent que les gouvernants ne veulent pas qu’on donne… Nous exerçons un métier sensible. Il ne faut pas nous mettre des lois qui sont compliquées. Parce que pour moi la loi sur la liberté de la presse c’est de permettre aux journalistes de mieux exercer leur profession et de bien travailler».

C’est grâce à une lutte acharnée menée par les anciens de la presse qui a permis d’obtenir la liberté d’expression en Guinée, rappelle Thierno Diallo, blogueur. Ce qui fait que selon lui, les étudiants en journalisme ont la chance de facilement intégrer la profession après les études.

«Aujourd’hui, une information qui passe à N’Zérékoré est facilement diffusée à Conakry. Mais le journaliste ne diffuse pas une information qu’il a apprise comme ça, sans la vérifier », soutient-il.

La propagation des messages de haine a été également abordée au cours de cette rencontre. Les conférenciers ont invité les médias « sérieux » à ne pas diffuser des contenus et des messages qui contribuent à développer la haine dans la société.

La conférence-débat a pris fin par une série de questions réponses entre les panélistes et les étudiants en journalisme et communication de l’Université Mercure internationale de Conakry.

Cette conférence a été organisée par l’association des journalistes “Presse solidaire” dans le cadre de ses activités en faveur des jeunes journalistes.