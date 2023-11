La directrice du Bureau Régional PNUD Afrique, Mme Ahunna Eziakonwa, a rencontré ce mercredi 1er novembre 2023, les organisations de femmes et jeunes guinéens. À cette occasion, la diplomate onusienne a fait des promesses en faveur de l’émancipation des femmes et des jeunes.

Accompagnée de sa suite et par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Ahunna Eziakonwa a eu un échange fructueux avec ces deux couches considérées comme étant le levier du développement de la République de Guinée.

Dans son discours de circonstance, le président du Conseil national des jeunes a, au nom de la jeunesse guinéenne, sollicité “vivement” l’implication personnelle de Mme Ahunna Eziakonwa dans le cadre de l’appui du PNUD au gouvernement guinéen.

« Nous sollicitons votre appui dans la mise en place des lois et moyens juridiques permettant d’accroître la participation des jeunes dans les instances de prise de décisions en instaurant un système de quotas des jeunes. Dans le renforcement de l’éducation politique des jeunes par la mise en place des programmes qui mettent l’accent sur la compréhension des institutions politiques et des mécanismes de prises de décisions… », a lancé Abdoulaye Diané.

Pour leur part, les femmes ont mis cette occasion à profit pour dénoncer davantage les violences dont elles sont victimes. Elles ont plaidé en faveur de l’application des textes et lois qui défendent leurs droits.

En réponse à ces préoccupations susmentionnées, la diplomate onusienne a rassuré de l’accompagnement du PNUD à la faveur de l’émancipation des femmes et des jeunes guinéens.

Aux jeunes, elle les a invités à se lancer dans le secteur agricole, car selon elle, le PNUD va très bientôt lancer un projet de financement de ce secteur à hauteur d’un million de dollars. « La jeunesse en Guinée est très talentueuse, très engagée, très dynamique, nous devons investir sur cette jeunesse. La Guinée a un ministre de la Jeunesse très actif. Nous allons travailler avec lui pour accroître les activités de la jeunesse à travers le programme YouthConnect. Au niveau de l’innovation et de l’entrepreneuriat, on va s’assurer qu’on accorde à cette jeunesse le marché commun en Afrique. Je lance un défi à la jeunesse de prendre la place qu’elle doit occuper au niveau de la politique, au niveau de la transition pour la prise en compte de leurs aspirations. Nous sommes très contents de la mise en place du Conseil national de jeunes, le PNUD va travailler à travers ce vecteur là pour renforcer la jeunesse et renforcer la voix de la jeunesse», a-t-elle promis avant d’ajouter que le PNUD va aussi s’investir pour accompagner les femmes, surtout celles rurales parce que «c’est là-bas que le changement sera plus perceptible. Donc, le PNUD s’engage à accompagner les femmes au niveau de la transformation à travers un programme d’un million de dollars pour améliorer leurs productions. »

Présent à cette rencontre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Lansana Béa Diallo, a invité les jeunes à saisir les opportunités que les nouvelles technologies leur offre pour se faire une place au sommet.

«L’Afrique est en retard sur beaucoup de choses, mais avec les nouvelles technologies on ne peut plus être en retard. Vous êtes aujourd’hui cette force et cette intelligence qui doivent permettre au continent de s’envoler. Croyez en vous-mêmes c’est ainsi qu’on peut vous aider», a laissé entendre Béa Diallo.

Cette rencontre a été clôturée par la remise des cadeaux à Mme Ahunna Eziakonwa et à la visite de stands où les femmes ont exposé les produits locaux.