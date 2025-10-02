Alors que la population de Gaza continue de subir bombardements, destruction et famine, la crise humanitaire s’aggrave de jour en jour. Selon un communiqué du bureau des médias du gouvernement de Gaza, sur les 18 000 camions d’aide humanitaire attendus en septembre, seuls 1 824 ont pu entrer dans l’enclave, soit à peine 10 % des besoins réels des 2,4 millions d’habitants.

Dans ce contexte dramatique, la flottille mondiale Sumud, composée de 45 bateaux et transportant notamment des personnalités politiques et militantes comme la Suédoise Greta Thunberg, avait pris le départ depuis l’Espagne. Son objectif : “briser le blocus de Gaza” et fournir “une aide humanitaire à une population assiégée confrontée à la famine et au génocide”.

Mais l’expédition a été interceptée par les forces israéliennes. Le ministère israélien des Affaires étrangères a justifié cette opération en affirmant : “Aucun des yachts de provocation Hamas-Sumud n’a réussi dans sa tentative d’entrer dans une zone de combat active ou de briser le blocus légal.”

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a immédiatement réagi, dénonçant une violation grave du droit international et de la solidarité mondiale. “L’interception de la flottille mondiale de Sumud est une autre infraction grave par Israël de la solidarité et du sentiment mondiaux qui vise à soulager les souffrances à Gaza et à faire avancer la paix dans la région”, a-t-il déclaré.

Il a exigé la libération “immédiate” des citoyens sud-africains arrêtés ainsi que celle des autres passagers : “L’interception de la flottille dans les eaux internationales est contraire au droit international et porte atteinte à la souveraineté de toute nation dont le pavillon a flotté sur les dizaines de navires de la flottille. Cette action enfreint également une injonction de la Cour internationale de Justice selon laquelle l’aide humanitaire doit pouvoir circuler sans entrave.”

Ramaphosa a enfin insisté sur la finalité de cette mission humanitaire : “L’Afrique du Sud appelle Israël à faire en sorte que la cargaison qui sauve la vie transportée par cette flottille atteigne la population de Gaza, car la flottille représente la solidarité avec Gaza, pas la confrontation avec Israël.”