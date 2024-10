En ce 2 octobre 2024, nous célébrons un jour mémorable qui symbolise notre fierté et notre dignité retrouvée. La Guinée, notre patrie célèbre ses 66 ans en cette journée historique.

Souvenons-nous de nos ancêtres, de nos pères fondateurs qui ont levé haut le flambeau de la liberté, affirmant notre droit inaliénable à l’autodétermination. Cet acte de courage, guidé par une volonté inébranlable, a ouvert un nouveau chapitre dans l’histoire de notre Nation, marquant la fin de la domination coloniale et le début de notre marche vers un avenir libre, autonome et prospère.

Aujourd’hui, nous rendons hommage à ces femmes et hommes qui ont lutté avec bravoure et sacrifice pour que la Guinée puisse rayonner en tant que Nation libre. Leur héritage, porté par l’esprit d’unité et de solidarité, doit continuer à inspirer chacun de nous pour mieux construire notre futur. Nous sommes le résultat de leur combat et, à notre tour, nous devons être les bâtisseurs d’une Guinée forte, prospère et unie pour nos enfants et pour les générations futures.

Cette journée de célébration n’est pas seulement l’occasion de commémorer notre histoire, mais aussi de réfléchir à notre présent et à l’avenir que nous voulons construire ensemble. Pour cela, l’avant-projet de la nouvelle Constitution doit nous pousser à plus de réflexions et de compréhensions pour notre devenir commun.

Que cette indépendance ne soit pas simplement la manifestation de réjouissance d’une liberté acquise, mais un engagement renouvelé à travailler ensemble, main dans la main, pour le développement durable de notre pays, la justice sociale et la paix.

À tous les Guinéens, où que vous soyez, rappelez-vous que notre force réside dans notre unité. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis, promouvoir la paix et poser les fondations d’une Guinée où chaque citoyen peut s’épanouir pleinement.

Bonne fête de l’indépendance à toutes et à tous !

Vive la Guinée, vive l’unité nationale, vive la liberté !

Dr Dansa Kourouma, Président du CNT