La Guinée a célébré ce dimanche 2 octobre 2022, le 64 ème anniversaire de l’indépendance du pays. A cette occasion, la gouverneur de la ville de Conakry a profité de l’occasion, pour inviter les guinéens à la culture de la paix et la cohésion sociale.

Au palais du peuple, un défilé traditionnel s’est déroulé en présence du colonel Mamadi Doumbouya, les membres du gouvernement, des représentants des institutions républicaines, le président du CNT et du premier ministre malien venus en Guinée à cet effet.

Pour M’Mahawa Sylla, commémorer avec le président du CNRD, l’anniversaire de la souveraineté retrouvée de la Guinée est une fierté. La gouverneure indique que les actions du CNRD depuis le 5 septembre 2021, serviront de jalons pour les futures générations et elle lance un appel à la culture de la paix.





«Depuis le 5 septembre 2021, vous vous êtes engagés avec l’ensemble des forces vives de la nation dans un processus courageux, de refondation. Les actes fondamentaux posés depuis, constituent des véritables jalons qui vont orienter plusieurs générations. C’est le lieu pour moi de rendre un vibrant hommage à ces illustres femme et hommes qui ont versé leur sang pour que nous voyons ce jour heureux. Merci monsieur le Président d’avoir restauré l’espoir et la dignité chez les guinéens. Les citoyens des six (6) Communes de la ville de Conakry, vous souhaitent bonne fête. Traduisant leur attachement aux nobles idéaux de que vous défendez», a expliqué M’Mahawa Sylla, avant de lancer ceci: «Je demande à tous de cultiver la paix, la cohésion sociale pour une transition réussie et apaisée.»