Le colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition, a procédé au dépôt d’une gerbe de fleurs ce samedi 02 octobre, à la place des Martyrs, manquant le 63e anniversaire de l’accession de la Guinée à l’indépendance.

La cérémonie s’est déroulée en présence du corps diplomatique, des membres de l’opposition guinéenne et des partenaires internationaux. Dans l’espace arboré des photos des heros de la lutte contre la colonisation, le Colonel Doumbouya, accompagné de son épouse, a exercé le geste habituel, de dépôt de gerbe.

Juste après cela, il a émis les souhaits à ses compatriotes : «Je profite de cette journée de 02 octobre pour souhaiter bonne fête à toutes les filles et à tous les fils de ce pays. Notre beau pays a perdu beaucoup de ses fils valeureux. C’est donc l’occasion pour moi de saluer leur mémoire et implorer le bon Dieu pour qu’il les accepte dans son paradis. Cette fête est placée sous le signe de l’espérance et de rassemblement. Notre pays a plus que besoin de ses fils et pour l’union sacrée de toute la population pour qu’ensemble, nous arrivons à construire ce pays.»